Warum die Frei- und Hallenbäder im Kreis Günzburg so wichtig sind

Plus Wird es im Zuge der Corona-Krise gar eine Generation von Nichtschwimmern geben? Bei der Schwimmfähigkeit der Menschen spielen die Bäder eine Schlüsselrolle.

Krumbacher Hallenbad, 15. März 2020: Der bekannte Krumbacher Musiker Roman Klarmann hat sein Akkordeon mitgebracht und spielt im Bad unter anderem „La Paloma“. Wer diese Augenblicke erlebt hat, schwärmt noch heute davon. Der 15. März 2020 war der Tag, an dem die Kommunalwahl stattfand – und möglicherweise war es der letzte Tag, an dem das Krumbacher Hallenbad für die Öffentlichkeit geöffnet war.