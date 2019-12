vor 51 Min.

Kompositionen von Max Welcker in St. Michael

Konzert mit Dimuthea Dresden und dem Liederkranz Krumbach am 8. Dezember

Dimuthea – Die Musiktheatralischen aus Dresden präsentieren gemeinsam mit der Chorgemeinschaft Liederkranz Krumbach weihnachtliche Kompositionen des heute weitgehend vergessenen schwäbischen Komponisten Max Welcker sowie internationale Weihnachtslieder.

2018 hat das Dresdner Ensemble Dimuthea gemeinsam mit dem Pianisten Rolf Schinzel die Doppel-CD „Lichterglanz vom Himmelszelt“ mit bisher unveröffentlichten Weihnachtsliedern des in Augsburg geborenen Komponisten Max Welcker (1878 – 1954) produziert und damit eine Auswahl seiner über 70 komponierten Weihnachtslieder aus dem Dornröschenschlaf geholt. Insbesondere die Kompositionen, in denen Max Welcker den 200 Jahre alten Weihnachts-Hit „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ von Franz Gruber in Doppelchören verarbeitet hat, nehmen einen wesentlichen Platz auf der vorliegenden CD ein.

Der aus einer Augsburger Musikerfamilie stammende Komponist Max Welcker schrieb 578 Werke und galt zu Lebzeiten als einer der volkstümlichsten Komponisten Bayerns. Das Lied vom Augsburger Zwetschg’n Datschi stammt genau so wie zahlreiche kirchenmusikalische Werke aus seiner Feder. Er spielte die Orgel in der Pfarrei St. Max, war Mitglied der Augsburger Liedertafel und leitete die Chorgemeinschaft „Lyra“ Augsburg. Von 1944 bis 1954 lebte er in Krumbach und dirigierte den Liederkranz 1862 Krumbach.

Was liegt also näher für die Dresdner Sängerinnen und Sänger, gemeinsam mit dem Krumbacher Chor, den Welcker zuletzt leitete, dessen Werke an seiner letzten Wirkungsstätte dem Publikum nach über 60 Jahren neu zu präsentieren. So werden beide Chöre Ausschnitte aus der vorliegenden CD vorstellen.

Im Gepäck der Dresdner wird aber nicht nur die Doppel-CD sein. Mitbringen werden sie auch Weihnachtslieder aus aller Welt und damit einen Eindruck vermitteln, wie Weihnachten in der Welt gefeiert wird. Für uns kaum vorstellbar ist es, dass auf der anderen Seite der Erde zu Weihnachten die Sommerzeit beginnt. Eine Zeit, in der die Luft nicht vom Glöckchenklang, sondern vom vielen Gezwitscher der Vögel erfüllt ist. Sie singen uns ein Weihnachtslied und heißen uns willkommen – Orana: Ein Vogelkonzert zu Ehren der Heiligen Nacht im australischen Outback. Der Refrain dieses australischen Titels: „Orana to Christmas Day“ ist namensgebend für die Weihnachtskonzerte, die mit großem Erfolg in der Heimat des Vokalensembles inzwischen einen festen Platz in den Konzertkalendern einnehmen.

Das Konzert findet statt am Sonntag, 8. Dezember um 16 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Michael unter der gemeinsamen Leitung von Prof. Reinhart Gröschel (Dresden) und Wolfram Seitz (Krumbach). Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. (pm)