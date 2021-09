Auf dem Präsenzunterricht ruhen große Hoffnungen im Kreis Günzburg

Plus Wie sieht der Start ins neue Schuljahr im Landkreis Günzburg aus? Das Schulamt erwartet erneut heftige Debatten um Test- und Maskenpflicht an den Schulen.

Schulamtsdirektor Thomas Schulze erzählt von seinen Söhnen Paul (13) und Emil (9). Davon, wie sehr sie sich freuen würden, in der Schule wieder Freunde zu treffen. Damit umschreibt Schulze die Marschroute für das neue Schuljahr: Der Unterricht soll als Präsenzunterricht stattfinden. Doch da sind auch wieder die „altbekannten“ Corona-Themen: Maskenpflicht, Testpflicht, Impfdebatte und immer wieder mitunter heftige Diskussionen mit Eltern.