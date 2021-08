4:1 im Südderby: SpVgg Wiesenbach bleibt im Hitzespiel cool

Plus Nach der Klatsche zum Auftakt rehabilitiert sich die SpVgg Wiesenbach mit einem 4:1 gegen den SV Mindelzell. Warum dieser Sieg für die Wiesenbacher so wichtig war.

Die SpVgg Wiesenbach hat die 0:7-Klatsche aus dem ersten Punktspiel beim VfR Jettingen gut verkraftet. Zur Heimpremiere in dieser Runde 2021/22 der Kreisliga West gelang den Schwarzbachtalern ein 4:1 gegen den SV Mindelzell.