"Absoluter Quatsch": Das kritisieren Krumbacher an den neuen Einbahnstraßen

Plus Zahlreiche Zuschriften von Lesern zum Versuch im Bereich Hohlstraße/Heinrich-Sinz-Straße/Synagogengasse. Bei uns können Sie online abstimmen!

Insgesamt „flüssig“ sei dort der Verkehr, sagt der Krumbacher Stadtbaumeister Björn Nübel auf Anfrage unserer Redaktion. Derzeit läuft ein Einbahnstraßenversuch für die Hohlstraße/Heinrich-Sinz-Straße/Synagogengasse in Krumbach. Nübel sagt, dass die Stadt Anregungen aus der Bevölkerung auswerte und gegebenenfalls aufgreife. Die Redaktion hat etliche Zuschriften erhalten, die den Versuch meist kritisch bewerten. Bei uns können Sie online abstimmen, was Sie von der neuen Regelung halten.