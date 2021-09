Krumbach

08.09.2021

Angehörige von Demenzkranken im Kreis Günzburg können sich hier aussprechen

Plus Ein Besuch bei der Krumbacher Angehörigengruppe: Wie man Demenzkranke aktiviert und warum Männer so schwierig sind. Die Demenzwoche beginnt am 17. September.

Von Angelika Stalla

Menschen mit Demenz sollen ein Teil der Gesellschaft sein – das bringt es für Regina Schütz von der Fachstelle für pflegende Angehörige beim Landratsamt Günzburg auf den Punkt. Und das betont sie auch beim seit Juli wieder monatlich stattfindenden Treffen der Angehörigen von Demenzkranken im Gasthof Munding. „Die Demenz soll die Tabu-Ecke in der Gesellschaft verlassen“, sagt sie und kündigt einen Gottesdienst für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen an, der in diesem Jahr zum ersten Mal während der Bayerischen Demenzwoche stattfindet. Unter dem Motto „Getragen in Deiner Hand“ soll gemeinsam am 22. September, 14.30 in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Thannhausen ein Gottesdienst gefeiert werden – neben weiteren Veranstaltungen zum Thema Demenz im Landkreis Günzburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen