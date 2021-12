Arbeiten beim Krumbacher Awo-Pflegeheim liegen im Zeitplan

Plus Nach dem Teilabbruch des Krumbacher Awo-Pflegeheims folgt jetzt der Neu- und Umbau für 8,5 Millionen Euro. Wie das fertige Gebäude ausgestattet sein soll.

Architekt und Baureferent Werner Franke und Finanzvorständin Marion Leichtle-Werner vom Bezirksvorstand Schwaben der Arbeiterwohlfahrt (Awo) sind zufrieden: Der Teilneubau des Pflegeheims an der Augsburger Straße liegt zeitlich im Rahmen und Leonhard Höß vom Münchner Architekturbüro Höß, Amberg und Partner ist als verantwortlicher Planer und Bauleiter sicher, dass die weiteren Arbeiten termingerecht eingehalten werden. Diese gehen von einem Abschluss der Generalsanierung des Seniorenheims im Winter 2022/23 aus. Auch bei den Kosten ist das Vorhaben im Lot: 8,5 Millionen Euro teuer wird das Projekt.