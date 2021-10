Krumbach

18:00 Uhr

Beeindruckendes Comeback der Krumbacher Lichternacht

Plus Nach der Corona-bedingten Pause wird die Krumbacher Innenstadt wieder zur Flaniermeile. Was am Samstagabend alles geboten war.

Von Elisabeth Schmid

Zuletzt fand sie 2019 statt. Jetzt, nach einem Jahr Corona-bedingter Unterbrechung, ist die Krumbacher Lichternacht „zurück“. Einmal mehr verwandelte sich Krumbach bei bestem Wetter in eine große „Flaniermeile“. Viele Menschen konnten einen ganz besonderen Abend genießen.

