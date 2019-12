12:28 Uhr

Krumbach: Betrug beim Onlinebanking – Hoher Schaden

Polizei vermutete professionelle Täter hinter dem Delikt. Außerdem trieb ein Reifenstecher sein Unwesen in Krumbach.

Von Annegret Döring

Betrogen worden beim Onlinebanking ist eine 49-jährige Frau, die den Sachverhalt bei der Polizeiinspektion Krumbach anzeigte. Nach Angaben der Polizei erhielt die Geschädigte einen gefälschten Brief, der den Eindruck erweckte, von ihrer Bank zu stammen. In dem Schreiben wurde die Frau aufgefordert, sich bei einer Internetseite anzumelden und die Log-in-Daten einzugeben. Die Geschädigte wurde nicht misstrauisch, da die Internetseite ebenfalls den Eindruck hinterließ, von der Bank betrieben zu werden. Letztendlich gelangten allerdings Betrüger an die Daten und veranlassten eine Umstellung des Verfahrens zum Onlinebanking der Geschädigten. Im Anschluss veranlassten die Betrüger Abbuchungen vom Konto der Frau in Höhe von 10 000 Euro. Die ersten Ermittlungen der Polizei lassen auf professionelle Täter schließen, die aus dem Ausland agieren. Es muss den Tätern im Vorfeld auf unbekannte Weise gelungen sein, die ursprünglichen Zugangsdaten der Geschädigten auszuspähen, berichtet die Polizei.

Reifenstecher war am Eggärtle aktiv

In den vergangenen Tagen hat ein bislang unbekannter Täter zur Nachtzeit die Reifen an einem geparkten Auto am Eggärtle in Krumbach zerstochen. Der Schaden beträgt laut Polizei mehrere Hundert Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/ 905-0 entgegen.

