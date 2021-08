Das sind die Pläne für den Flexibus im Kreis Günzburg und im Unterallgäu

Plus Der Flexibus ist aus den Landkreisen Günzburg und Unterallgäu nicht mehr wegzudenken. Er wird vom Verband mittelschwäbischer Kraftfahrzeuglinien ausgebaut.

Die Weiterentwicklung des Flexibus-Konzeptes, Verbesserungen im Fahrplanangebot und die Aufnahme der Stadt Memmingen in den Verkehrsverbund Mittelschwaben waren die drei maßgebenden Themenkomplexe beim Verband Mittelschwäbischer Kraftfahrzeuglinien (VMK) im vergangenen Jahr. Schwerpunkt der Arbeit bleibt aber auch künftig der Flexibus, der weiterentwickelt werden soll. Trotz Corona-Krise war der Flexibus sehr gefragt.