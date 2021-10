Krumbach

vor 33 Min.

Das sind die geltenden Corona-Regeln in der Krumbacher Bücherei

Plus Die Krumbacher Bücherei hält nach den coronabedingten Lockerungen trotzdem die 3G-Regeln für Besuche bei. Dennoch sieht die Büchereileiterin Grund zur Freude.

Von Elisabeth Schmid

Seit Mittwoch gelten wieder neue Corona-Beschränkungen. Bayern lockert für 2G, das heißt für Geimpfte und Genesene gibt es Lockerungen, was den Besuch öffentlicher Einrichtungen und Kulturveranstaltungen angeht. Es entfallen Maskenpflicht, Begrenzung der Personenzahl und Mindestabstand. Das gilt auch für die Büchereien. Birgit Fleiner, die Leiterin der Bücherei in Krumbach, belässt die Regeln wie bisher. „Ich halte mich an die 3G-Regeln, die es ab September gab, das klappt gut bei uns. Aber ab jetzt dürfen mehr als 20 Personen in die Bibliothek, das ist gut“, erklärt sie im Gespräch mit der Redaktion.

