Der Abiturjahrgang in Krumbach: krisenerprobt und erfolgreich

Sie haben das Abitur am Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach geschafft und schickten während der Abiturfeier ihre Wünsche per Luftballon gen Himmel.

Plus Der Abschlussjahrgang des Simpert-Kraemer-Gymnasiums in Krumbach hat bei einer Feier in der Mehrzweckhalle die Zeugnisse erhalten. Es gab eine Menge Auszeichnungen.

Von Angelika Stalla

Sie sind ein besonderer Jahrgang, begleitet von der Pandemie. Vieles war anders, manches gar nicht möglich. Und dennoch: 123 Abiturienten und Abiturientinnen haben in diesem Jahr ihr Abitur am Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach bestanden und jetzt ihre Zeugnisse bekommen. Eine Feier gemeinsam mit den Eltern fand in der Turnhalle der Schule statt - in coronabedingt luftiger Sitzordnung.

