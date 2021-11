Die Bauarbeiten laufen: Die Kammelinsel wird zur Krumbacher Ruheoase

Plus Die Arbeiten für die Umgestaltung im Krumbacher Zentrum laufen. Was genau geplant ist, wie der Zeitplan aussieht und wie es im Lexenrieder Weg weiter geht.

Den Alltag hinter sich lassen, einfach mal zur Ruhe kommen: Das soll künftig auf der Kammelinsel im Herzen Krumbachs intensiv möglich sein. Die Kammelinsel wird mit Blick darauf aktuell umgestaltet. Eingerichtet wird nach Auskunft von Stadtbaumeister Björn Nübel unter anderem eine „Relaxbank“. Bei der Gestaltung der Kammelinsel spielt auch die Krumbacher Werbegemeinschaft eine wichtige Rolle.