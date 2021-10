Sanierung: Brücken in Krumbach und Edenhausen werden gesperrt

In Krumbach und Edenhausen müssen zwei weitere Brücken voll gesperrt werden. Vor allem die Anlieger müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

Aktuell laufen in Krumbach Brückensanierungen - nun stehen kurzfristig zwei weitere Brücken an, die für die Arbeiten kurzfristig voll gesperrt werden müssen. Nach Angaben der Stadt Krumbach soll die Sperrung in den Herbstferien stattfinden.

Konkret geht es um die Krumbacher Kammelbrücke im Gärtnerweg (Südtangente) sowie um die Haselbrücke in Edenhausen im Kugelberg. Geplant ist die Sperrung von Mittwoch, 3. November, bis einschließlich Freitag, 5. November. Sollten die Arbeiten witterungsbedingt verschoben werden müssen, ist als Ersatztermin die folgende Woche vorgesehen.

Eine Ersatzampel für die Krumbacher Baustelle

Nach Angaben der Stadtverwaltung muss für die Vollsperrung der Kammelbrücke im Gärtnerweg die Linksabbiegespur der Raunauer Straße gesperrt und die Ampelanlage abgeschaltet werden. Für die Fußgänger wird in diesem Zeitraum als Ersatz eine temporäre Ampelanlage zur sicheren Überquerung der Raunauer Straße eingerichtet. Der Anliegerverkehr von den Absperrungen bis zur Baustelle ist frei.

Wenn die Haselbrücke in Edenhausen voll gesperrt wird, ist laut Stadtverwaltung für die Anlieger im Kugelberg nach der Brücke leider keine Ausweichmöglichkeit zum Erreichen der Grundstücke mit dem Auto vorhanden. Anlieger werden deshalb gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des abgesperrten Bereichs abzustellen. Zu Fuß kann die Baustelle während der Arbeitszeiten nur in Abstimmung mit dem Bauunternehmen oder außerhalb der Arbeitszeiten nur im markierten Bereich passiert werden.

Dass die Baumaßnahmen Einschränkungen für die Bürger bedeuten, ist den Verantwortlichen bewusst, sie hoffen auf das Verständnis der Anlieger. Die Sanierungsmaßnahmen, die zum Erhalt der Brückenbauwerke dienen, könnten aber nur in Verbindung mit Verkehrsbehinderungen ausgeführt werden, heißt es aus dem Rathaus. (AZ/rjk)