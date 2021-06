Krumbach

17.06.2021

Edenhauserin teilt ihren Spaß am Kochen in einem Buch

Plus Die TV-erfahrene Köchin Ramona Kuen hat einen anregenden Ernährungsratgeber geschrieben. Sie stammt aus Edenhausen. Was sie alles vorschlägt.

Von Thomas Niedermair

Die durch die Pandemie bedingten, monatelangen Zwangspausen für ihr im September 2020 neu eröffnetes Kochstudio im Krumbacher Ortsteil Edenhausen hat Ramona Kuen nicht untätig verstreichen lassen. Die Ernährungsberaterin und Kinesiologin, die ihre Leidenschaft für vegane und vegetarische Gerichte auch in diversen Fernsehsendungen vermitteln konnte, nutzte die Zeit, in der ihre Kochkurse nicht stattfinden konnten, um ihre Freude am Kochen und an gesunder Ernährung nun auch in Buchform zum Ausdruck zu bringen. "KarmaKüche - Rundum gesund durch Fokus, Bewegung, Spaß und Pflanzenküche" ist ihr Ernährungsratgeber betitelt, in dem auch zahlreiche Rezepte enthalten sind, welche die Schmackhaftigkeit einer ausschließlich pflanzenbasierten Küche unter Beweis stellen sollen.