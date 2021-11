Krumbach

vor 20 Min.

Ein Krumbacher bei der Klimakonferenz in Glasgow

Der 25-jährige Student Marco Thalhofer war als Beobachter in Glasgow dabei.

Plus Der Student Marco Thalhofer aus Krumbach ist als Beobachter bei der Klimakonferenz in Glasgow dabei. Was ihn schockiert und welche Hoffnung er hat.

Von Angelika Stalla

Der 25-jährige Marco Thalhofer war auf der Weltklimakonferenz in Glasgow dabei. Wir haben mit dem Studenten, der aus Krumbach kommt, über seine Teilnahme gesprochen.

