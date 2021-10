Eine "Sternstunde" für die Handarbeit beim Krumbacher Herbstmarkt

Plus Der Markt im Bereich des Mittelschwäbischen Heimatmuseums Krumbach wurde wieder zu einer besonderen Attraktion. Was dort alles geboten war.

Der Herbstmarkt im Mittelschwäbischen Heimatmuseum in Krumbach wurde für die Besucher wieder zu einem besonderen Erlebnis. Die Besonderheit: Alles, was von den Ausstellern präsentiert wurde, war handgefertigt.