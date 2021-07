Es ändert sich einiges in der Pfarrei Maria Hilf in Krumbach

Plus Der Krumbacher Stadtpfarrer Kazimierz Piotrowski und die Pfarrsekretärin Maria Frey gehen in Ruhestand. Wie es danach personell weitergeht.

Eine besondere Note erhielt der sonntägliche Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche Maria Hilf. Ursache waren die Priesterweihe von Stadtpfarrer Kazimierz Piotrowski vor 35 Jahren und die Verabschiedung von Pfarrsekretärin Maria Frey, die 20 Jahre im Pfarrbüro mit großem Einsatz tätig gewesen war. Für viele überraschend kam hinzu, dass diese Messfeier der Seelsorger zum Anlass nahm, sich von den Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft Maria Hilf, Attenhausen und Edenhausen zu verabschieden. Wie berichtet, wird seine Stelle als neuer Stadtpfarrer ab 1. September Pfarrer Georg Schneider übernehmen.