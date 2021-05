Halbseitige Sperrung des Krumbacher Marktplatzes: Trotz Pandemie sinnvoll?

Außengastronomie? Momentan noch Fehlanzeige. Dennoch ist der Marktplatz halbseitig gesperrt. Warum? Bürgermeister Hubert Fischer erklärt's.

Die Krumbacher kennen das schon, Außenstehende denken sicher gar nicht groß drüber nach: In Krumbach ist der Markplatz für Autofahrer jetzt wieder auf der Südseite gesperrt. Seit einigen Jahren wird das über die vier Sommermonate von Mai bis einschließlich August so gehandhabt, vor allem wegen der Außengastronomie und wegen der Veranstaltungsreihe "Live am Marktplatz".

Nun wundert sich mancher Autofahrer, weil es derzeit ja noch keine Außengastronomie gibt. Auch die Auftritte von Bands sind momentan noch in weiter Ferne. Pandemie hin oder her: Bürgermeister Hubert Fischer muss sich diese Fragen jedes Jahr aufs Neue anhören. Warum die halbseitige Sperrung?

Bürgermeister Fischer: "Sind nur 250 Meter mehr"

Am Telefon rechnet er kurzerhand die Strecke aus, die Autofahrer für das eine Drittel vom Jahr mehr fahren müssen: "Das sind nur 250 Meter mehr", sagt er, "und wir machen das nach wie vor, weil es dafür ein Stadtratsbeschluss gibt." Ein Problem erkennt Fischer nicht, eine Ananur. "Dass der Verkehr wird, ist ein Ziel der Stadt und wir wollen die Begegnung in der Stadt", er erklärte. Zudem geht er aus, dass es mit der Außengastronomie wegen der neuen Regelungen auch kahl losgehen könnte. Die Bürger könnten dann ganz in Ruhe sitzen draußen, erfreut auch die Anwohner. "Die Sehnen sich diese Monate wahrscheinlich herbei."

Sperrung des Krumbacher Marktplatzes etwas später

Fischer steht, auch privat, voll und ganz hinter dieser Entscheidung und sieht darin die Grundrechte der Bürger, nur, weil sie mal nicht mit dem Auto über den ganzen Fahren Marktplatz. Zudem reagiert die Stadt flexibel auf die jeweilige Situation und vermeidet unnötige Engstellen in den Straßen. So wurde die halbseitige Sperrung in diesem Jahr auch etwas verzögert in Kraft gesetzt, weil zuvor an der Brücke an der Babenhauser Straße noch ein kleiner Baustellenkrieg.

