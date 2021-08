Heftiger Frontal-Crash mitten in Krumbach: Drei Personen verletzt

Bei einem schweren Unfall an der Kreuzung zur Hans-Lingl-Straße in Krumbach sind am Samstag drei Personen verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

In Krumbach ist es am Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen gekommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen einen 20-Jährigen. Was war passiert?

Wie die Polizei mitteilt, war ein 20-Jähriger gegen 21.25 Uhr mit seinem Mercedes und einer 15-jährigen Beifahrerin in der Nordstraße in südlicher Richtung unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Hans-Lingl-Straße übersah der 20-Jährige nach Angaben der Polizei aus bislang unbekannten Gründen das vor der Kreuzung aufgestellte Verkehrszeichen 205 (Vorfahrt gewähren) und fuhr ohne anzuhalten in die Kreuzung ein. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem von rechts querenden, vorfahrtberechtigten Auto eines 62-Jährigen, der die Hans-Lingl-Straße in Richtung Osten befuhr.

Unfall in Krumbach: Staatsanwaltschaft leitet weitere Ermittlungen ein

Der 20-Jährige und seine 15-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und wurden vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Der 62-Jährige wurde mit Verdacht auf schwere innere Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, konnte dort aber stabilisiert werden, teilt die Polizei mit. An beiden Autos entstand Totalschaden. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zusätzlich ein angrenzender Grundstückszaun sowie ein aufgestelltes Verkehrszeichen beschädigt. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf rund 22.000 Euro.

Aufgrund der ersten Erkenntnisse am Unfallort wurde vonseiten der Staatsanwaltschaft Blutentnahmen und ein Gutachten angeordnet. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge grober Vorfahrtsmissachtung. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0. (AZ)

