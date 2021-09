Im Krumbacher Stückwerk beim Kaffee Deutsch lernen

Im Krumbacher Stückwerk soll ab September ein Sprachcafé Ort der Begegnung sein. Auftakt ist am 28. September.

In lockerer Atmosphäre zusammenhocken, es sich gemütlich machen und ein bisschen plaudern. Das ist der Kerngedanke hinter dem Sprachcafé. Dieses wird ab September im Krumbacher Stückwerk monatlich stattfinden, und lädt dazu ein, unkompliziert miteinander ins Gespräch zu kommen und neue Bekanntschaften zu schließen. Das Sprachcafé bietet die Möglichkeit, Deutschkenntnisse zu festigen und auszubauen indem einfache Unterhaltungen in Deutsch geführt werden. Die Organisatorinnen lassen sich auch immer mal wieder kleine Aktionen einfallen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Im Mittelpunkt steht der entspannte Austausch und das Kennenlernen von Menschen.

Das Ganze ist kostenlos und offen für alle Interessierten, unabhängig vom Alter oder der Herkunft. So manche werden sich fragen, ob ein Sprachcafé mit Unterricht zu tun hat. Hierbei lautet die Antwort „Nein“, denn in diesem Café werden nicht explizite Sprachlerninhalte vermittelt. Vielmehr geht es darum, dass durch gemeinsame Unterhaltungen die Sprache angewendet wird und sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Stück für Stück nähern. Ziel ist es, dass ganz unkompliziert Freundschaften entstehen, welche vielleicht auch außerhalb des Sprachcafés bestehen bleiben. Die Teilnahme an den Treffen läuft ohne Anmeldung. Derzeit gilt allerdings die 3G-Regel, sodass nur Geimpfte, Getestete oder Genesene am Sprachcafé teilnehmen können. Es besteht die Möglichkeit vor Ort einen Antigen-Schnelltest zu machen.

Interkulturelle Woche in Krumbach

Das erste Sprachcafé findet im Rahmen der Interkulturellen Woche am 28. September in der Luitpoldstraße statt. Egal, ob aus anderen Ländern zugezogene Personen oder alteingesessene Krumbacherinnen – zum Sprachcafé sind alle Personen herzlich eingeladen, die Freude an Gesprächen haben oder einfach gerne andere Menschen kennenlernen und treffen möchten. Als ein besonderes Highlight sind zum ersten Sprachcafé die Teilnehmerinnen der digitalen Frauensprachkurse eingeladen, die zwischen Juni und September stattgefunden haben. Alle Frauen, die regelmäßig teilgenommen haben, bekommen beim Sprachcafé ihre Urkunde überreicht.

Begleitet wird das Sprachcafé von Ramona Beck, welche als Koordinatorin von Bildungsangeboten für neu zugewanderte im Landratsamt Günzburg arbeitet, Aischa Yurt vom Quartiersmanagement Krumbach, Melissa Niedermair von der Jugendpflege und Heike Feßler vom Familienstützpunkt in Krumbach. „Wir hatten schon lange mit dem Gedanken gespielt, ein Sprachcafé in Krumbach zu organisieren. Im Stückwerk bietet sich uns nun die Gelegenheit dazu. Wir freuen uns schon sehr auf viele Interessierte!“, so Feßler. Alle sind herzlich willkommen, egal wie gut der Sprachstand ist. Ganz unverbindlich kann man bei den Treffen vorbeischauen und einfach mal testen, ob einem das Sprachcafé zusagt.

Das Sprachcafé findet an jedem letzten Dienstag im Monat von 17.30 Uhr bis 19 Uhr im Stückwerk in der Luitpoldstraße 10 (in der Nähe vom Stadtsaal, bei der Postfiliale) statt. (AZ)