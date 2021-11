Krumbach: In der Raunauer Straße krachte es

42-Jähriger fährt in Krumbach mit seinem Wagen auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Am Freitag, gegen 16.45 Uhr, bemerkte ein 42-Jähriger, der mit seinem Pkw auf der Raunauer Straße in Krumbach unterwegs war, laut Polizei zu spät, dass die vor ihm fahrende 45-jährige Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt halten musste und fuhr auf diese auf. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 850,00 Euro. Beim Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. (AZ)