Krumbacher Dartspieler gründen den ersten Steeldarts-Verein im Landkreis

Plus Darts ist ein Trendsport, der immer populärer wird - auch im Landkreis Günzburg. Wie die Spielvereinigung Krumbach mit der Gründung eines Steeldarts-Vereins zum Vorreiter wird.

Von Julia Plail

Gegenwärtig gewinnt der Trendsport Darts immer mehr an Popularität. Viele konnten sich für diesen Sport bereits begeistern. Die jährlichen zum Jahreswechsel im legendären Londoner „Ally Pally“ stattfindenden Weltmeisterschaften sind ein Spektakel, das von Millionen Fans an den Bildschirmen verfolgt wird. Nun wird im Landkreis Günzburg der erste Steeldarts Verein gegründet. Dabei handelt es sich um eine Abteilung der Spielvereinigung Krumbach. Abteilungsleiter und Gründer des neuen Bereiches ist der 28-jährige Andre Reisinger, der selbst aktiver Fußballer bei der SpVgg ist. In einem Interview mit unserer Redaktion berichtet er von den Plänen.

