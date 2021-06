Krumbach

06:00 Uhr

Krumbacher Osten: Versuch mit Einbahnstraße wird verschoben

In der Krumbacher Heinrich-Sinz-Straße wird es nach den großen Ferien möglicherweise einen Einbahnstraßenversuch geben.

Plus Die Einbahnregelung für die Hohlstraße/Heinrich-Sinz-Straße in Krumbach wird verschoben. Was die Stadt jetzt plant.

Von Peter Bauer

Eine Einbahnstraßenregelung für die Krumbacher Hohlstraße/Heinrich-Sinz-Straße? Ein entsprechender Versuch war ursprünglich für das Frühjahr dieses Jahres vorgesehen. Doch bislang ist nichts geschehen. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärte die Stadtverwaltung, dass der Versuch verschoben wird. Was jetzt geplant ist.

Themen folgen