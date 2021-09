Nach zwei Jahren Pause gibt es in Krumbach wieder eine Lichternacht

Was am kommenden Samstag, 2. Oktober in Krumbachs Zentrum geplant ist und welche Akzente die Krumbacher Werbegemeinschaft setzt.

Nach zweijähriger Pause lädt die Krumbacher Werbegemeinschaft am kommenden Samstag, 2. Oktober, wieder zu ihrer traditionellen Lichternacht in die stimmungsvoll beleuchtete Innenstadt ein. Ab 17 Uhr wird diese zur Fußgängerzone, in der nach Herzenslust gebummelt werden kann.

Auch die Einzelhändler öffnen ihre Fachgeschäfte, die Gastronomen freuen sich über zahlreiche Besucher in ihren Lokalen und an den Ständen. Krönender Abschluss ist um 23 Uhr ein Prachtfeuerwerk über dem Stadtgarten. Es stand lange in der Schwebe, ob die aktuelle Situation und die gegenwärtigen Bestimmungen eine Veranstaltung dieser Art möglich machen, deshalb sind die Aktiven der Werbegemeinschaft sehr froh, dass es klappt.

Lichternacht in Krumbach: Es gelten die bekannten Hygienevorschriften

An den bewährten Bestandteilen der Kerzennacht hat die Werbegemeinschaft nicht gerüttelt. Natürlich gelten jedoch auch am Samstagabend die derzeitigen Hygienevorschriften, die alle Besucher dringlich beachten sollten: Abstand halten und Maske nicht vergessen. Ein Feuerwerk an Aktionen wollte die Krumbacher Werbegemeinschaft bereits zu ihrem 40-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahr abbrennen.

Doch die Coronakrise machte viele Aktionen unmöglich und den Plänen aller Beteiligten einen breiten Strich durch die Rechnung. „Verschoben ist nicht aufgehoben“, betont Angelika Hosser, die Vorsitzende und federführende Organisatorin der Lichternacht. Statt des 40-jährigen Jubiläums wird nun 2023 das 44. Gründungsjahr gefeiert. Die Losaktion zu Weihnachten, die auch dieses Jahr wieder zum Plätzlesmarkt beginnt sowie andere Veranstaltungen wird es heuer trotzdem geben.

Bei Krumbach im Kerzenschein ist wieder viel geboten: kostenloses Kinderprogramm, Musik und viele Aktionen in den Geschäften. Am Marktplatz und vor dem Wasserschloss verkauft die Werbegemeinschaft Lose. Jedes Los gewinnt. (AZ)