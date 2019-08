vor 44 Min.

Krumbach: Pkw mit manipuliertem Auspuff in Karl-Mantel-Straße

Pkw mit manipuliertem Auspuff: Darüber berichtet die Polizei in ihrer jüngsten Mitteilung (Symbolbild).

Warum ein 22-jähriger Pkw-Fahrer nun einen Bußgeldbescheid erhält.

Am Montag, gegen 20.15 Uhr beschwerte sich ein Anwohner der Krumacher Karl-Mantel-Straße über einen Pkw-Fahrer, der die Straße mit einem überlautem Auspuff mehrmals auf- und abfuhr.

Der 22-jährige Fahrer konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten an dem Pkw eine Manipulation der Auspuffanlage fest. Diese Veränderung führte, so die Polizei, zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und zieht einen Bußgeldbescheid nach sich. Außerdem wird der Rückbau in einen ordnungsgemäßen Zustand überwacht. (zg)

Themen Folgen