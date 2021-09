Polizei findet Marihuana bei 67-jährigem Autofahrer in Krumbach

Deutlicher Marihuana-Geruch ist der Krumbacher Polizei bei der Kontrolle eines 67-jährigen Autofahrers aufgefallen - und ihr feines Näschen hat die Beamten nicht getäuscht.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Augsburger Straße in Krumbach hat die Polizei am Dienstag Drogen gefunden. Wie die Beamten mitteilen, stellten sie bei der Kontrolle eines 67-jährigen Autofahrers gegen 12.30 Uhr deutlichen Geruch nach Marihuana fest.

Durchsuchung des Autos brachte geringe Menge Marihuana zum Vorschein

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Polizeibeamten eine geringe Menge der verbotenen Substanz. Ein durchgeführter Drogentest beim Fahrer verlief negativ. Gegen den Fahrer leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. (AZ)

