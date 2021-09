Schaltung nicht umgestellt: Auto rollt in Krumbach gegen Garage

Ein 76-Jähriger stellt sein Automatikauto in Krumbach ab - allerdings vergisst er, den Schalthebel umzustellen. Und das hat teure Folgen.

Ein teures Missgeschick ist einem 76-Jährigen am Donnerstag in der Ulrichstraße in Krumbach passiert. Wie die Polizei mitteilt, stellte der Mann gegen 10.15 Uhr sein Auto mit Automatikgetriebe ab. Er vergaß allerdings, den Schalthebel auf "P" zu stellen. Und das blieb nicht ohne Folgen.

Nachdem er seinen Wagen verlassen hatte, rollte dieser gegen ein gegenüberliegendes Garagentor. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. (AZ)

