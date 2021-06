Krumbach

18:00 Uhr

So laufen die Arbeiten im Lexenrieder Weg in Krumbach

Die Arbeiten im Lexenrieder Weg sind in vollem Gange. Im Bereich der Kreuzung mit der Raunauer Straße könnte mittelfristig ein Kreisverkehr entstehen.

Plus Einblicke in eine der aktuell größten Krumbacher Baustellen: der Lexenrieder Weg. Warum an dieser Stelle auch ein Kreisverkehr möglich ist.

Von Peter Bauer

Es ist wohl eine der aktuell größten Krumbacher Baustellen. Für rund zwei Millionen Euro wird der Lexenrieder Weg saniert. Wie Bürgermeister Hubert Fischer auf Anfrage mitteilt, liegen die Arbeiten sehr gut im Plan. Eine insbesondere für die Anwohner sehr wichtige Etappe dürfte bis Weihnachten abgeschlossen sein. Und mittelfristig könnte es im Kreuzungsbereich mit der Raunauer Straße gar einen Kreisverkehr geben.

Themen folgen