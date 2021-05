Krumbach

vor 38 Min.

Tennis: TC Rot-Weiß Krumbach geht mit neuer Halle in die Zukunft

Nicht in Krumbach, aber für die Vorstellung: So sieht eine Traglufthalle aus der Luft aus.

Plus Trotz Pandemie tut sich einiges beim Tennisclub Rot-Weiß Krumbach, mitunter gibt es ab Herbst eine Traglufthalle. Vorsitzender Markus Steinhart weiß noch mehr.

Von Nadine Rau

Nur eine Woche war Markus Steinhart vergangenen Winter beruflich im Ausland. "In der Zeit wird ja schon nichts passieren", sagte er noch zu seinen Vorstandskollegen des Tennisclubs Rot-Weiß Krumbach. Dann kam Sturm Sabine übers Land und die weiße Traglufthalle, die man sich ein bisschen wie die Allianz-Arena in klein vorstellen kann, war kaputt. Das war es dann mit Tennis auf Sand - auch in kalten Monaten.

