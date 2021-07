Krumbach

27.07.2021

Überschemmung: Wie die Raiffeisenbank Krumbach gegen Wassermassen kämpfte

Hausmeister Winfred Fetschele kämpfte mit einem Besen gegen das Wasser in der Raiffeisenbank an.

Plus Das Wort "Hochwasser" ist auch in Mittelschwaben in aller Munde. Auch die Raiffeisenbank Krumbach hat es getroffen. Was das Wasser von der Straße anrichtete.

Von Annegret Döring

Am Montagabend, so etwa um 18.30 Uhr, öffnete der Himmel über Krumbach wieder einmal seine Schleusen, und ein heftiges Gewitter mit Starkregen ging nieder. Banges Warten bei der Feuerwehr, so berichtet es der Kommandant der Feuerwehr Krumbach, Mathias Vogel, "aber erstaunlicherweise blieb es ruhig und wir hatten keine Einsätze", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. 20,4 Millimeter verzeichnete die Messstelle am Krumbacher Reschenberg bis 19 Uhr. Banges Warten auch bei Winfried Fetschele, dem Hausmeister der Raiffeisenbank in Krumbach. Denn erst kürzlich stand nach Starkregen das Wasser in der Bank.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen