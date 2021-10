Krumbach

13:44 Uhr

Unfall beim Ausparken in Krumbach

Beim Rückwärtsfahren krachte es am Samstagmorgen in der Jochnerstraße in Krumbach. Der Schaden ist hoch.

Beträchtlicher Schaden ist entstanden bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag in Krumbach. Wie die Polizei berichtet, parkte ein 61- jähriger Pkw-Führer aus einer Parklücke in der Jochnerstraße rückwärts aus und übersah dabei ein hinter ihm vorbeifahrendes Auto. Dabei stieß der Unfallverursacher mit dem Heck seines Wagens in die rechte Seite des passierenden Fahrzeuges. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 8500 Euro. (AZ)

