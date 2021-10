Wabato zeigt im Heimatmuseum das besondere Profil seiner Kunst

Plus Seit zehn Jahren arbeitet Wabato als freischaffender Künstler. Nun gibt es ungewöhnliche Einblicke im Mittelschwäbischen Heimatmuseum in Krumbach.

Seine Figuren sind prägnant, farbenfroh und immer aus Holz. Seit zehn ahren arbeitet der Künstler Andreas Birkner (sein Künstlername ist Wabato Movement) als freischaffender Künstler. Bemerkenswerte Einblicke in sein Werk gibt es in einer Ausstellung im Mittelschwäbischen Heimatmuseum.