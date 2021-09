Warum die Krumbacher Grundschule größer wird

Plus Für die Neugestaltung der Grundschule rechnet die Stadt Krumbach mit Kosten von rund 4,8 Millionen Euro. Was jetzt konkret geplant ist.

Ganztagesbetreuung, Erweiterungsbau, Sanierung der Turnhalle: Diese Stichworte deuten an, was die Stadt für die Neugestaltung der Krumbacher Grundschule plant. Das Projekt ist nun einen wichtigen Schritt weiter.