Krumbach: Wenn aus einem Schüleraustausch Freundschaft wird

Plus Die Krumbacher Lehrerinnen Petra Angerer-Gschwind und Dagmar Schmid engagieren sich für die deutsch-französische Partnerschaft am Simpert-Kraemer-Gymnasium.

Auf die mittlerweile ein halbes Jahrhundert umfassende Geschichte einer Partnerschaft mit einer französischen Schule kann das Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasium zurückblicken. Der jedes Jahr stattfindende Schüleraustausch mit der Institution Notre-Dame in Besançon hat sich nach eher bescheidenen Anfängen als Konstante im schulischen Alltag etabliert, was am SKG am 17. Februar mit einem Festakt zu dieser 50-jährigen Partnerschaft in gebührender Form gewürdigt werden soll. Dass durch die Austausche nicht nur zahlreiche bereichernde Begegnungen ermöglicht werden konnten, sondern teilweise auch dauerhafte Freundschaften entstanden sind, belegt nachhaltig die Bedeutung und Sinnhaftigkeit solcher Aktivitäten.

Petra Angerer-Gschwind, Fachbetreuerin Französisch am SKG, verweist im Gespräch auf den Beginn dieser in mehrfacher Hinsicht ertragreichen Beziehung mit der Partnerschule in unserem westlichen Nachbarland: „Es begann damit, dass Klaus Sturm, der 1967 an einem Veteranentreffen in der Normandie als Dolmetscher teilnahm, dort einen Monsieur Pasquier kennenlernte, der zunächst den Kontakt zu der Jungenschule St. Jean herstellte. Daraus resultierte schließlich die bis heute bestehende Partnerschaft mit der Mädchenschule Notre-Dame.“

Die Schüler sind bei Gastfamilien

Zunächst reisten – von Französischlehrer Sturm organisiert – Schüler aus Krumbach nach Besançon, ehe es ab 1973 dann auch zu Gegenbesuchen kam. 1970 erfolgte der erste Besuch einer Schülergruppe des SKG, der dem Jungengymnasium St. Jean galt und bei dem erste Kontakte mit der Institution Notre-Dame aufgenommen wurden. Im Schuljahr 1971/72 wurden dann bei der mittlerweile dritten Fahrt erstmals Schüler in Gastfamilien untergebracht. Im Jahr 1973 gab es nicht nur den ersten Besuch einer französischen Schülergruppe in Krumbach, sondern „es erfolgte damals auch die offizielle Anerkennung als Schulpartnerschaft“, teilt die Gymnasiallehrerin mit.

Ihre heutige Kollegin Dagmar Schmid nahm als Schülerin im Jahr 1975 am Austausch mit der Partnerschule teil. „Ich befand mich damals im zweiten Lernjahr“, erinnert sie sich, „und habe mich auf Anhieb gut mit Cathérine, der französischen Schülerin, verstanden, deren Mutter sich auch sehr um mich bemüht hat“. Nachdem das Eis also schnell gebrochen war, „entwickelte sich seit damals durch Briefe und gegenseitige Besuche eine langjährige Freundschaft“. Außerdem kommt hinzu, „dass sich auch unsere Männer gut verstehen“, betont Dagmar Schmid, die den diesjährigen Schüleraustausch betreut. „Cathérine und ich haben diesen Kontakt über die Jahrzehnte hinweg durch gemeinsame Treffen, etwa durch gegenseitige Einladungen zu Geburtstagen und diversen Festen, aufrechterhalten. Sie hat wie ich zwei Söhne; jeweils beim zweiten Sohn haben wir gegenseitig die Patenschaft übernommen.“

Während Dagmar Schmid und ihre damalige Austauschschülerin somit seit 45 Jahren als Beispiele der deutsch-französischen Freundschaft gelten können, lässt sich, wie Petra Angerer-Gschwind mit gewissem Bedauern feststellt, nicht übersehen, „dass die Bedeutung des Deutschen als Fremdsprache in Frankreich aktuell schwindet“. Umso bewundernswerter sei angesichts einer eher abnehmenden staatlichen Förderung das weiterhin große Engagement einzelner Lehrer im Nachbarland.

Besuche in den Alpen sind beliebt

„Da die französischen Schüler teilweise noch nie in den Bergen waren, spielen Ausflüge in die Alpen bei unserer Programmplanung eine wichtige Rolle“, erläutert Dagmar Schmid, denn Naturerlebnisse und gemeinsame sportliche Aktivitäten seien von bleibendem Wert für das gegenseitige Kennenlernen. Außerdem könnten die Gäste, die am 13. Februar in Krumbach ankommen werden, in diesem Jahr in München etwa die Allianz Arena und die Bavaria Filmstudios besichtigen, sodass auch den an Großstädten Interessierten etwas geboten werde.

„Während es viele Jahre üblich war, dass die Franzosen immer schon im Oktober kamen und unsere Gruppe stets erst vor Ostern den Gegenbesuch machte, klappt es dieses Jahr mit der zeitlichen Annäherung“, freut sich Petra Angerer-Gschwind. Sie begrüßt es zudem, „dass der Festakt am 17. Februar auch von Schülern mitgestaltet wird“. So werde etwa das Projektseminar „Botschafter für Französisch“, das am 10. Februar eine Ausstellung aufbauen werde, beim Festakt eine Präsentation seiner Recherchen und Interviews zeigen.

Wenn der in beiden Richtungen alljährlich stattfindende Schüleraustausch auch künftig so konsequent und engagiert durchgeführt werden wird wie in den vergangenen fünf Jahrzehnten, wird man sich zumindest am SKG und an der Institution Notre-Dame keine Sorgen um den Fortbestand der deutsch-französischen Freundschaft machen müssen.





