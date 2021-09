Krumbach

28.09.2021

Wird im Krumbacher Süden ein Rewe-Markt gebaut?

Am Krumbacher Gärtnerweg (Südstraße) könnte ein neuer Lebensmittelmarkt entstehen. Darüber wurde jetzt im Stadtrat debattiert.

Plus Denkbar ist ein Bau mit 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche. Die Krumbacher Stadträte sehen aber jede Menge Klärungsbedarf. Wie es jetzt weitergeht.

Von Peter Bauer

Wird am Krumbacher Gärtnerweg ein neuer Rewe-Lebensmittelmarkt errichtet? Das Konzept für einen Markt mit einer Verkaufsfläche von rund 1500 Quadratmetern steht jetzt in Krumbach zur Diskussion. Doch in der jüngsten Sitzung des Stadtrates wurde auch deutlich, dass noch viele Fragen zu klären sind.

