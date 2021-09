Krumbach

Zahlreiche Baustellen: Krumbacher Busunternehmer bittet um mehr Toleranz

Plus Zum Schuljahresbeginn häufen sich die Beschwerden über verspätete Busse. Wie sich Eltern und Fahrgäste schnell über Verspätungen informieren können und wie der Landkreis die Situation in den Schulbussen entzerren will.

Von Angelika Stalla

Mehr Toleranz – das wünscht sich Busunternehmer Josef Brandner (BBS), vor allem mit Blick auf den nahenden Schulbeginn. „Wenn der Bus fünf oder zehn Minuten zu spät kommt, dann ist das gleich Anlass für eine Beschwerde“, berichtet der unter anderem im Linienverkehr tätige Unternehmer aus Krumbach. Von Tausenden Anrufen täglich spricht er mit Blick auf den Schuljahresbeginn im vergangenen Jahr. In diesem Jahr gebe es dann zusätzlich noch eine Menge Baustellen – und Busse seien nun mal abhängig von der Verkehrslage.

