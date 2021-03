Krumbach will Corona-Modellregion werden

Plus Die Stadt Krumbach soll am bayerischen Corona-Modellversuch teilnehmen. Das möchte die CSU/JU-Fraktion. Dabei geht es um Lockerungen nach Tübinger Vorbild. Der Bürgermeister spricht von Corona-Chaos

Krumbach will auch gerne eine Modellregion werden wie die Stadt Tübingen, in der Einkaufen möglich ist für Menschen mit neagtiven Corona-Schnelltestergebnissen. In Krumbach erhofft man sich so, ab dem 12. April vielleicht dem Einzelhandel und der Gastronomie helfen zu können, wieder zu mehr Einnahmen zu kommen. Diese haben sehr unter den pandemiebedingten Vorschriften zu leiden. Welche Fraktion sich besonders für den Modellversuch stark macht und was Krumbachs Bürgermeister zu harscher Regierungskritik veranlasst.

„Eine gute Idee ist eine gute Idee“, sagt Karl Liedel, der Vorsitzende der CSU/JU Fraktionsgemeinschaft im Krumbacher Stadtrat. Und damit meint er das Tübinger Modellprojekt, bei dem mit einem negativen Schnelltestergebnis Menschen in Geschäften einkaufen und gastronomische Angebote wahrnehmen können. Darum hat seine Fraktionsgemeinschaft auch einen Antrag am Wochenende verfasst, dass Bürgermeister Hubert Fischer eine Bewerbung Krumbachs als Modellstadt für das vorsichtige Zurückfahren von Corona-Schutzmaßnahmen lancieren solle. Dass Tübingens Bürgermeister Boris Palmer nicht gerade der CDU/CSU nahesteht, ist für Liedel dabei unerheblich. In Kommunen gehe es mehr um Sachpolitik als um parteipolitisches Agieren. Das CSU/JU-Ansinnen geht auf eine Ankündigung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zurück, auch in Bayern Modellregionen beziehungsweise -städte errichten zu wollen, die einen Inzidenzwert zwischen 100 und 150 aufwiesen, und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat laut dem Fraktionspapier betont, dass in die Auswahl nicht nur Regionen eingerechnet würden, die sich eigenständig bewerben. Es werde auch geschaut, welche Regionen geeignet seien. Man wolle einfach, dass der Einzelhandel in Krumbach wieder Umsatz generieren und dass der Schulbetrieb nach den Osterferien weitergehen könne, so Liedel. Es habe schnell gehen müssen mit dem Antrag, denn die Kommunen hätten sich ja schnell bewerben müssen.

Krumbachs "Bewerbung" an Gesundheitsminister Holetschek geschickt

Bereits vor dem CSU/JU-Fraktionsantrag ist Hubert Fischer allerdings schon selber tätig geworden und war damit schneller. Wie er unserer Zeitung auf Nachfrage berichtet, habe er „spaßhalber“ bereits am Freitag ein Schreiben an Gesundheitsminister Holetschek gesandt, in dem er Krumbach in dieser Sache ins Spiel gebracht habe, „allein schon deshalb, um politisch nichts zu versäumen“. Unter dem Betreff „Interessensbekundung zur Teilnahme am ’Tübinger Modell’“ ging das Schreiben raus. Allerdings ist Fischer sauer auf die Regierung. Mit dem „vollkommen sinnlosen Antrag“ und der Recherche, wo man sich überhaupt bewerben könne, habe er vergangene Woche mindestens zehn Stunden an Arbeitszeit verbracht, die man besser hätte einsetzen können. Dieser Antrag sei vielleicht symptomatisch für das Corona-Chaos und die Ankündigungspolitik ohne sachlichen Hintergrund der Regierung. „Es gibt schlichtweg kein offizielles Antragsverfahren für die Bewerbung als Modellstadt“, so Fischer. Es gebe nur die Ankündigung des Ministerpräsidenten aus einer Kabinettssitzung, dass es auch in Bayern Modellregionen geben solle und eine kleine Ankündigung des Wirtschaftsministeriums. Fischer hat herausgefunden, dass es drei Kommunen sein sollten in Bayern, Karl Liedel schreibt in seinem Antrag von sieben (aus jedem Regierungsbezirk eine). Natürlich gebe es Bürgermeisterkollegen, die öffentlichkeitswirksam verkündeten, dass sie sich beworben hätten. Seine Sache sei das nicht. „In dieses Chaos rein bewerben sich jetzt fast alle bayerischen Städte und Regionen und mit was bewerben sie sich? Es gibt ja keine Kriterien dafür“, schimpft Fischer. Hier würde bayernweit Arbeitszeit verschwendet. Die Regierung könne doch nicht auf ein bestehendes Chaos noch ein weiteres Chaos setzen. Er kämpfe für eine Gleichheit der Bestimmungen. Warum solle man in den einen Laden nur zwei Kunden hineinlassen und in einen Lebensmitteldiscounter 200 gleichzeitig. Das sei für niemanden nachvollziehbar. Ein Kabinett solle lieber einmal Gesetzesvorlagen in dieser Richtung einbringen. „Dann kann ich mich als Gemeinde dran orientieren. Die sollen dann ein Schreiben rausschicken, was gilt, und dann können alle einheitlich handeln“, rät Fischer. Er kenne Holetschek nicht persönlich, aber es könne ja nicht davon abhängen, ob man den Gesundheitsminister oder den Ministerpräsidenten gut kenne, um als Kommune ausgewählt zu werden. „Was ist das für eine Vetterleswirtschaft?“, fragte er. Wenn es keine sachlichen Begründungen für eine Auswahl gebe, „dann geht so was gar nicht. Das ist doch keine Staatsführung!“

Bürgermeister Fischer ist für einheitliche Corona-Regelungen für Kommunen

Fischer habe sich mit dem Städtetag kurzgeschlossen, um möglichst einheitliche Regelungen für die Kommunen zu erwirken und auch Landrat Hans Reichhart empfohlen, den Landkreis Günzburg als Region ins Spiel zu bringen, denn was nütze es, wenn Günzburg Modellregion würde und das dran gebaute Leipheim dann vielleicht nicht. Das könne man niemandem vermitteln.

Stadträtin Hosser hatte Tübinger Modell für die Werbegemeinschaft Krumbach im Blick

Stadträtin Angelika Hosser (Grüne) hatte die Tübinger Corona-Politik auch bereits im Krumbacher Stadtrat angesprochen, noch bevor Markus Söder sich für bayerische Modellregionen ausgesprochen hatte. Sie habe dies für die Werbegemeinschaft Krumbach, für die sie ehrenamtlich tätig sei, im Rat vorgebracht. „Ich weiß aus dem Online-Austausch im Vorstand, wie es Einzelhändlern und Gastronomen in Krumbach geht, wenn sie keine Einnahmen haben. Sie haben Hygienemaßnahmen und alles versucht, um in der Pandemie zu bestehen“, sagt sie. Daher fand man in der Werbegemeinschaft das Tübinger Modellprojekt gut anwendbar auf Krumbach, auch im Hinblick auf Öffnungsmöglichkeiten in der Außengastronomie. Sie habe vergangene Woche mit dem Ordnungsamt der Stadt gesprochen, da habe sie erfahren, dass der Bürgermeister bereits an der Sache arbeite. „Da sind wir dann auch zufrieden“, sagt sie.

