Krumbacher Botschafter der Menschlichkeit

Warum Dr. Josef Langenbach als 3. Bürgermeister bleibende Akzente in Krumbach gesetzt hat.

Wenn eine Goldene Hochzeit, ein 90. Geburtstag oder Ähnliches ansteht, dann sind seine Besuche fast schon legendär. Mit Dr. Josef Langenbach kam da nicht „nur“ der 3. Bürgermeister der Stadt Krumbach, sondern immer auch der langjährige Chefarzt der Krumbacher Klinik. Gerade in der älteren Generation gibt es wohl nicht allzu viele Krumbacher, die nicht von Dr. Josef Langenbach in seiner aktiven Zeit als Arzt behandelt wurden. Und so hatte so mancher Besuch Langenbachs als 3. Bürgermeister ein bisschen auch den Charakter einer Visite, bei der sein ärztlicher Rat gefragt war. Nicht zuletzt das steht für die Botschaft der Menschlichkeit, die mit Dr. Josef Langenbach so intensiv verknüpft ist. Er war immer „gerne bei den Leuten“ und die wussten das sehr zu schätzen.



Wir schreiben „wussten“ an dieser Stelle. Denn der 83-jährige Langenbach hat sich mit Blick auf sein Alter entschieden, das Amt des 3. Bürgermeisters der Stadt Krumbach aufzugeben. Dem Stadtrat wird er weiter angehören, aber er hat im Rat auch durchklingen lassen, dass es seine letzte Periode (sie endet im Jahr 2020) sein wird.

Langenbach ist eine der herausragenden Persönlichkeiten der Kommunalpolitik in Krumbach und darüber hinaus – und das seit vielen Jahrzehnten. Dem Stadtrat gehört er seit 1972 an und allein diese Zahl deutet an, wie sehr sein Name mit der Entwicklung der Stadt Krumbach über einen sehr langen Zeitraum verbunden ist. Sein Leben ist ein Spiegelbild der mitunter dramatischen Wendungen der deutschen Zeitgeschichte. Er ist 1935 in Kenzingen/Baden unweit des Kaiserstuhls geboren. Er wuchs in Augsburg auf und denkt noch heute immer wieder zurück an den Bombenangriff auf die Stadt im Februar 1944: „Der Schnee war schwarz danach, aber die Hilfsbereitschaft der Menschen war groß.“ Diese Menschlichkeit wurde für Langenbach zu einem Lebensbegleiter. Und über seine offizielle „Dienstzeit“ als 3. Bürgermeister hinaus ist das eine bleibende Botschaft.

