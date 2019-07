vor 38 Min.

Krumbacher Festwoche mit vielen Höhepunkten

Was für die neueste Auflage der Krumbacher Traditionsveranstaltung geplant ist.

Von Peter Bauer

„50 Jahre Lions Club Mittelschwaben“: Dieses besondere Jubiläum steht bei der Eröffnung der Krumbacher Festwoche im Mittelpunkt. In der Sparkasse in Krumbach gibt es in einer Ausstellung zahlreiche Informationen über das vielfältige Wirken des Vereins. Die Festwoche wird am Freitag, 30. August um 18 Uhr mit der Präsentation der Ausstellung in der Sparkasse eröffnet. Am Abend findet dann um 19.30 Uhr der Bieranstich mit Bürgermeister Hubert Fischer im Festzelt statt. Auf dem Marktplatz gibt es zur Eröffnung wieder ein buntes musikalisches Programm. Die Festwoche dauert bis Sonntag, 8. September. Vorgesehen ist auch in diesem Jahr wieder der Auftritt zweier bekannter Partybands (Allgäu Power und Alpenmafia).

1957 fand die Krumbacher Festwoche erstmals statt. Federführend bei der Organisation ist der Krumbacher Musikverein. Auch vor diesem Hintergrund gilt die Festwoche mit Blick auf bestimmte Programmpunkte als wichtige kulturelle Veranstaltung. Im Gespräch mit der Redaktion stellte jetzt Andrea Dolp, Schriftführerin des Krumbacher Musikvereins, das aktuelle Programm vor.

Alpenmafia im Festzelt

Der Auftritt der Partyband Allgäu Power ist für Samstag, 31. August, ab 19.30 Uhr im Festzelt vorgesehen. Am Sonntag, 1. September, folgt um 9.30 Uhr der Musikantenstammtisch des heimischen ASM-Bezirks 11 Krumbach-Tisogau. Dabei gewinnt der Musikverein, der mit den meisten Personen anwesend ist, einen Auftritt bei der Festwoche 2020. Am Dienstag, 3. September ist für etwa 21.45 Uhr wieder das „Brillant-Feuerwerk“ vorgesehen. „Blasmusik der Spitzenklasse“ gibt es am Mittwoch, 4. September, ab 19.30 Uhr mit Blech & Co. und Blechverrückt. Für Donnerstag, ab 19 Uhr ist Party- und Tanzmusik „vom Feinsten“ mit Bartender’s Best geplant. Am Samstag, 7. September, gastiert um 19.30 Uhr die Alpenmafia im Festzelt. Die Festwoche klingt am Sonntag, 8. September, aus. Unter anderem gibt es an diesem Tag um 10.15 Uhr eine Festgottesdienst im Zelt.

Themen Folgen