vor 58 Min.

Krumbacher Firma: Diese zwei Brüder haben 3000 Kunden

Die PS Finanz GmbH wertet nicht nur die Krumbacher Karl-Mantel-Straße auf. Johann und Georg Schlachter machen Immobiliengeschäfte auf der ganzen Welt.

Von Hans Bosch

Krumbach Weltweit aktiv ist inzwischen die von den beiden Brüdern Johann und Georg Schlachter vor eineinhalb Jahren in der Krumbacher Bahnhofstraße 52 gegründete „PS Finanz GmbH – Immobilienzentrale“. Sie betreut unter anderem das seit vielen Jahren leer stehende und nach einem Brand längst abbruchreife Gebäude Hohlstraße 3 in Krumbach. An dessen Stelle wird bereits im Frühjahr ein neues Wohnhaus mit acht Eigentumswohnungen für gehobene Ansprüche gebaut. Vorgesehen sind eine Tiefgarage, Aufzug und auf dem Dach eine komfortable Penthouse-Wohnung. Heute befindet sich das Grundstück im Besitz eines privaten Kaufbeurer Investors.

Die beiden PS-Eigentümer waren von ihm mit der Vermarktung beauftragt worden und sind guten Mutes, dass das Vorhaben bereits 2019 umgesetzt werden kann. Die Planung wurde vom Krumbacher Stadtrat inzwischen einstimmig befürwortet (wir berichteten) und liegt der Kreisbehörde zur Genehmigung vor. Danach wird der Neubau von West nach Ost etwas kürzer und dafür höher. Drei Wohnungen sind schon jetzt reserviert.

Was der Neubau bringt? Das Umfeld des Heimatmuseums und die östliche Karl-Mantel-Straße erhalten einen neuen städtebaulichen Akzent. Dies umso mehr, da ein weiteres, bisher leer stehendes und wegen seines Türmchens bemerkenswertes, Gebäude in der Nachbarschaft nach Besitzwechsel gleichfalls einer neuen Zukunft zugeführt werden soll.

Das Haus in der Hohlstraße wechselte schön mehrmals den Besitzer

Zurück zum Haus Hohlstraße 3. Das um das Jahr 1800 von ehemaligen jüdischen Mitbürgern als Wohngebäude mit Bäckerei gebaute Gebäude wurde später mehrmals umgestaltet, wechselte öfters den Besitzer und hat als Schlosserei, Disco und Gaststätte eine wechselvolle Geschichte hinter sich. „Abgesprungen“ ist ein Investor aus Moskau, mit dem die Schlachter-Brüder mehrere Gespräche führten. Letztlich winkte der Interessent ab, „weil ihm das Objekt zu klein war“, wie sich die Beiden äußern. Dafür sind sie in Krumbach zusätzlich an anderen Objekten erfolgreich. So wurde von ihnen die ehemalige Arztpraxis in der Burgauer Straße an ein Ehepaar verkauft, das die über 200 Quadratmeter Nutzfläche in eine moderne Wohnanlage umgestaltet.



Ebenfalls in der Burgauer Straße südlich der Apostelkirche werde östlich eines bereits sanierten Altgebäudes ein neues Fünf-Familien-Haus errichtet, das kurz vor der Baugenehmigung stehe. Gleichfalls in Bearbeitung hat die PS-Finanz Objekte in Niederraunau, Neuburg an der Kammel, Burtenbach und Günzburg, wobei es sich um die Vermarktung von Villengrundstücken, eine ehemalige Landwirtschaft, Wohngebäude und Arztpraxen handelt.

Inzwischen ist das Jungunternehmen auch international tätig

Zugute kommen den Brüdern die Kontakte und jahrelange Zusammenarbeit mit der Versicherungskammer Bayern, die sich auf Sachwert-, Wohngebäude-, Haftpflicht- und Haushalt-Versicherungen spezialisiert hat. Die in Krumbach seit über 40 Jahren bestehende und von Franz Hamperl geführte Generalagentur hat Johann Schlachter vor drei Jahren übernommen und zusammen mit seinem Bruder Mitte 2017 als zweites Standbein zur PS Finanz GmbH vereinigt. Das Einzugsgebiet umfasst inzwischen rund 3000 Kunden zwischen Mindelheim, Illertissen, Ziemetshausen und Günzburg. Enge Kontakte bestehen außerdem zu einem weltweit tätigen Immobilienbüro in Stuttgart mit Filialen in Zürich und Moskau, das den Jungunternehmern internationale Vermarktungsmöglichkeiten schafft. Hierbei gehe es um An- und Verkauf von Privat- und Gewerbebauten, deren Wertermittlung und Erarbeitung von Finanzierungsvorschlägen, was vielfach in der hauseigenen Versicherungs-Generalagentur abgewickelt werden kann. Allerdings verzichten die Brüder auf konkrete Aussagen, denn „wir sprechen mit vielen Objektbesitzern oder Investoren, die vertraulich und ohne jegliche öffentliche Bewerbung verkaufen oder ihr Geld anlegen wollen“.



Themen Folgen