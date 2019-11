vor 35 Min.

Krumbacher Plätzlesmarkt 2019: Öffnungszeiten, Termin und Infos

Infos zu Terminen und Öffnungszeiten des Krumbacher Plätzlesmarkt am 24. November 2019 finden Sie hier in der Übersicht.

Heute am 24.11.19 öffnet der Krumbacher Plätzlesmarkt seine Pforten. Hier gibt es Infos rund um Öffnungszeiten und Termine beim Weihnachtsmarkt Krumbach 2019.

Heute am 24.11.2019 findet der Krumacher Plätzlesmarkt statt. Eine Woche vor dem ersten Advent haben Sie auf dem gemütlichen Weihnachtsmarkt in Krumbach Gelegenheit sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Zahlreiche Vereine, Kindergärten, Schulen und andere Institutionen bauen rund um den Marktplatz in Krumbach verschiedenste Buden und Stände auf. Neben den namensgebenden Plätzchwen werden natürlich auch andere Leckereien wie Süßigkeiten, Punsch, Glühwein und auch herzhafte Speisen angeboten. Außerdem dürfen sich Besucher auch über eine musikalische Untermalung auf dem Plätzlesmarkt freuen.

Neben dem Krumbacher Plätzlesmarkt findet an diesem Tag auch der verkaufsoffene Sonntag in Krumbach statt. Dabei können Besucher also auch am Sonntag durch die Geschäfte bummeln und nach ersten Weihnachtsgeschenken Ausschau halten.

Alle Informationen rund um Termine und Öffnungszeiten des Krumbacher Plätzlesmarkt 2019 finden Sie hier in unserer Übersicht.

Plätzlesmarkt in Krumbach 2019: Öffnungszeiten und Termine im Kreis Günzburg

Der Krumbacher Plätzlesmarkt wird in diesem Jahr am Sonntag, den 24. November 2019, auf dem Marktplatz in Krumbach veranstaltet. Die weihnachtlichen Gebäcke und Leckereien werden dabei von 13.00 bis 17.00 Uhr zum Verkauf angeboten.

Der Eintritt zum Plätzlesmarkt ist kostenlos, Hunde sind an der Leine zu führen.

So war der Weihnachtsmarkt Krumbach im letzten Jahr

Der Krumbacher Plätzlemarkt wurde in den vergangen Jahren schon mehrfach veranstaltet. Auch im letzten Jahr strömten zahlreiche Besucher aus der Region auf den Marktplatz in Krumbach, um sich an den leckeren Gebäcken und Plätzchen gütlich zu tun - und das für einen guten Zweck: Die Erlöse des Verkaufs wurden an verschiedene Einrichtungen gespendet. Anlässlich des Marktes war der Verkehr in der Innenstadt gesperrt worden, da sich die "Marktmeile" weit über das Rathaus und den Marktplatz hinaus erstreckte. Für den musikalischen Rahmen hatten beim Krumbacher Plätzlesmarkt 2018 ein Trompeten-Ensemble, die Krumbacher Jagdhornbläser und das "School Vocal Team" gesorgt.

Initiiert und organisiert wurde und wird der Markt auch in diesem Jahr von der Krumbacher Werbegemeinschaft, die durch tatkräftige ehrenamtliche Helfer unterstützt wird.

In der Region gibt es noch viele weitere Weihnachtsmärkte. Hier bieten wir einen Überblick mit Karte: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

Themen folgen