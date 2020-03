18.03.2020

Krumbacher Rathaus und Bürgerhaus geschlossen

Ähnlich reagieren verschiedene Verwaltungsgemeinschaften. Wie die Lage in Thannhausen aussieht.

Von Monika Leopold-Miller und Peter Bauer

Die Corona-Krise beeinträchtigt immer mehr die Arbeit der Stadt- und Gemeindeverwaltungen. Das Rathaus und das Bürgerhaus in Krumbach sind laut Mitteilung der Stadt ab sofort zur „Eindämmung einer Weiterverbreitung des Corona-Virus bis auf Weiteres für den Besucherverkehr geschlossen.“ Ähnlich reagieren weitere Stadt- und Gemeindeverwaltungen in der Region.

Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, werden die Anliegen der Bürger weiterhin bearbeitet. Allerdings wird hierfür um telefonische, schriftliche oder elektronische Kontaktaufnahme gebeten. Persönliche Vorsprachen sind lediglich in sehr dringenden, unaufschiebbaren Fällen nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung mit dem Sachbearbeiter möglich.

Ziel dieser Maßnahme sei es, als Verwaltung für die Bürger weiter uneingeschränkt handlungsfähig zu bleiben, indem das Risiko der Weiterverbreitung des Corona-Virus minimiert wird, so der Pressesprecher Stefan Natterer.

„Persönlich erscheinen sollte Bürgerinnen und Bürger nur noch in wirklich dringenden und unaufschiebbaren Fällen“, sagt Dieter Gumpinger, Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach. Wer einen dringenden Fall hat, meldet sich vorab telefonisch. Die Haustür der VG ist zugesperrt. Wer angemeldet ist, klingelt an der Tür. An der Tür wird dann das Anliegen mit einem Mitarbeiter besprochen und abgewickelt. Weiter erklärt Gumpinger, dass auf Empfehlung des Bayerischen Gemeindetags ab sofort Besucher der Verwaltungsgemeinschaft namentlich mit Adresse erfasst werden, um gegebenenfalls eine Nachverfolgung der Kontaktpersonen durchführen zu können. Die Mitarbeiter der VG seien alle im Amt und telefonisch erreichbar. Die geplanten Bürgerversammlungen und Amtsstunden der VG-Gemeinden entfallen, sagt Gumpinger. Dies betrifft die Gemeinden Aletshausen, Breitenthal, Deisenhausen, Ebershausen, Waltenhausen und Wiesenbach.

In Ziemetshausen sind noch alle Mitarbeiter im Amt

Nur noch mit telefonischer Anmeldung geht es auch bei der Verwaltungsgemeinschaft Ziemetshausen, wie von Bürgermeister Anton Birle zu hören ist. Dringende Angelegenheiten werden nur noch nach telefonischer oder elektronischer Voranmeldung bearbeitet. Dann könne man im Einzelfall auch noch ins Rathaus kommen. Derzeit seien noch alle Mitarbeiter im Amt. Aber man überlege, die Mitarbeiter in zwei Teams aufzuteilen, die sich dann als Notfallteams ablösen. Teilweise stoße man mit dem Vorgehen bei den Leuten auf Verständnis, jedoch nicht bei allen. „Manche sehen es noch etwas locker“, meint Birle. Aber auch Positives kann der Bürgermeister berichten: Junge Leute böten ihre Hilfe an, beispielsweise in Form eines Einkaufsservices. Dieses Angebot soll im Rathaus weiter organisiert werden, sagt Birle.

Südeingang des Thannhauser Rathauses weiter geöffnet

Auch ins Thannhauser Rathaus soll man nur noch in „wirklich dringenden und wirklich unaufschiebbaren Fällen“ kommen. Aber, wie Bürgermeister Georg Schwarz mitteilte, bleibe der Südeingang des Rathauses geöffnet, gesperrt werde der Nordeingang. Wer über den Südeingang das Innere betrete, werde im Foyer von Mitarbeitern hinter einer Glasscheibe befragt, um was es gehe. Dann werde entschieden, ob die Angelegenheit dringend sei und persönlich besprochen werden muss.

Mit der Belegschaft solle man möglichst wenig in Kontakt treten. „Sollte sich eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter im Rathaus infizieren, könnte es sein, dass die Belegschaft teilweise oder ganz in Quarantäne muss“, heißt es auf der Homepage der Stadt. Dies wiederum würde zur teilweisen oder kompletten Schließung des Rathauses auf unbestimmte Zeit führen, was sicherlich niemand wolle.

