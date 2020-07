vor 47 Min.

Krumbad: Mofafahrer fährt über gespannte Hundeleine und stürzt

Leine, die quer über einen Radweg gespannt war, löst Unfall aus. Die Polizei bittet um Hinweise zum Hundebesitzer.

Am Montag, gegen 15.30 Uhr fuhr ein 15-jähriger Mofa-Fahrer auf der Bischof-Sproll-Straße in östlicher Richtung. Im Bereich der Parktaschen am Waldrand beim Krumbad hielten sich zwei Fußgänger mit ihren Hunden auf.

Der Mofafahrer hatte jedoch laut Polizei einen der beiden Hunde nicht bemerkt, da sich dieser im hohen Gras aufhielt, wobei die Hundeleine quer über den Radweg gespannt war. Da die Leine, so die Polizei weiter, kaum zu erkennen war, fuhr der Jugendliche dagegen und stürzte vom Mofa.

Nachdem der Jugendliche die Hinzuziehung eines Rettungswagens aufgrund seiner Schürfwunden ablehnte, fuhr er weiter und vergaß, sich die Personalien des Hundebesitzers zu notieren. Erst im Nachhinein meldete er den Unfall bei der Polizeiinspektion Krumbach. Hinweise zu dem Hundebesitzer nimmt die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 entgegen. (zg)

