Am Wochenende "erwacht" im Kreis Günzburg die Blasmusik

Musikerinnen und Musiker freuen sich sehr auf Liveauftritte. An welchen Orten im Kreis Günzburg in den kommenden Tagen die Musik spielt.

"Blasmusikerwachen": Allein dieses Wort deutet an, was das kommenden Wochenende (23./25. Juli) für die heimischen Musikerinnen und Musiker bedeutet. Endlich können sie wieder live auftreten, vor vielen Menschen, auch den Applaus genießen. An zahlreichen Orten im Landkreis Günzburg sind Musikapellen aktiv. In unserer Übersicht ist nachzulesen, wer wo spielt und was konkret geplant ist.

Bis zu 500 Besucherinnen und Besucher im Freien sind erlaubt: Die derzeit niedrigen Inzidenzzahlen ermöglichen neue Freiheiten. "Wir wollen alle ein Zeichen setzen, dass es jetzt wieder losgeht", sagte vor Kurzem Landrat Hans Reichhart als Schirmherr der Veranstaltung im Gespräch mit unserer Redaktion. Ein "Blasmusikerwachen" fand bereits im vergangenen Sommer 2020 statt. Allein dies zeigt, wie lange die Corona-Krise schon dauert. Nun gibt es für die öffentlichen Auftritte der Blasmusik, die so viele vermisst haben, einen neuen Anlauf. Das Wochenende gewissermaßen verlängernd gibt es am Montag, 26. Juli, noch Konzerte von zwei weiteren Kapellen.

Zum zweiten Mal gibt es im Landkreis Günzburg die Veranstaltung Blasmusikerwachen. Das Foto zeigt (von links) Franz Altstetter, Vorsitzender Bezirk 11 Krumbach-Tisogau, Landrat Hans Reichhart und Michael Fritz, stellvertretender Vorsitzender Bezirk 12 Günzburg.

Rund 1200 Musikerinnen und Musiker beteiligen sich

Etwa 1200 Musikerinnen und Musiker spielen beim Blasmusikerwachen. Es sind 25 Vereine aus dem Bezirk 11 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) aus dem südlichen Landkreis und 15 Kapellen aus dem nördlichen Kreisbezirk 12, die von Freitag bis Sonntag im Freien auftreten.

Die Musikvereinigung Gaismarkt-Niederraunau-Winzer ist am Wochenende wieder aktiv. Foto: Bernhard Weizenegger

Die Vereine sehen die Veranstaltungen auch als Nachwuchswerbung. Generell seien die Kapellen weiterhin gut aufgestellt, sagen Michael Fritz, der stellvertretende Vorsitzende des ASM-Bezirks 12 Günzburg, und Franz Alstetter, der Vorsitzende des ASM-Bezirks 11. Aber die Corona-Krise stelle das Vereinsleben vor eine besondere Herausforderung. Bis zu 500 Besucherinnen und Besucher sind diesmal pro Veranstaltung zugelassen, es gelten die bekannten Hygieneregeln. Die Wettervorhersage sieht recht gut aus für das Wochenende, an den Abenden ist aber offenbar mit Gewittern zu rechnen. Das Blasmusikerwachen fällt am Wochenende 24. und 25. Juli mit einigen anderen Großveranstaltungen zusammen. In Krumbach findet beispielsweise das Kulturwochenende statt, Jettingen feiert 270 Jahre Blasmusik. Hier die komplette Übersicht, wer am Wochenende wo spielt:

ASM-Bezirk 11 Krumbach-Tisogau:

Freitag, 23.Juli:

Musikvereinigung Thannhausen: 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr, Kieninger Weiher (Realschule Thannhausen)

Musikvereinigung Ziemetshausen: ab 18.Uhr, Biergarten des Gasthofs Adler Ziemetshausen.





Samstag, 24.Juli:

Musikverein Aletshausen: 19 Uhr bis 20 Uhr, Kammelplatz (bei der Kirche) Aletshausen

Musikverein Balzhausen: 18 Uhr bis 19 Uhr, Alter Sportplatz Balzhausen

Musikverein Edelstetten: 19 Uhr bis 20 Uhr, bei der Kapelle und beim Landgasthof Bischof Edelstetten

Jugendkapelle Mindel-Zusam: 15 Uhr bis 16 Uhr, Grundschule Balzhausen.

Sonntag, 25.Juli:

Musikverein Behlingen-Ried: 10 Uhr bis 11 Uhr, Weberstraße, Behlingen

Musikverein Bleichen: 14 Uhr bis 15 Uhr, vor dem Vereinsheim Bleichen

Musikverein Breitenthal: 11 Uhr bis 13 Uhr, am Vereinsheim Breitenthal

Musikverein Edenhausen: 10 Uhr bis 11.30 Uhr, Parkplatz Gasthof Drexel (Ursberger Str. 16, Edenhausen)

Musikvereinigung Gaismarkt - Niederraunau - Winzer: 9.30 Uhr bis 12 Uhr, Waldfestplatz Gaismarkt

Musikverein Krumbach: 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr, Stadtgarten Krumbach

Musikverein Langenhaslach: 10.30 Uhr bis 12 Uhr, St.-Martin-Platz, Langenhaslach

Musikverein Mindelzell: 19 Uhr bis 20 Uhr, am Feuerwehrhaus Mindelzell

Musikverein Neuburg: 18 Uhr bis 19 Uhr, Markplatz Neuburg

Musikverein Obergessertshausen: 10 Uhr bis 12 Uhr, am Feuerwehrhaus Obergessertshausen

Musikvereinigung Oberrohr: 13 Uhr bis 15 Uhr, Dorffestplatz (Riedweg 16 Oberrohr)

Musikverein Tafertshofen: ab ca. 9.30 Uhr, Kirchplatz Tafertshofen

Musikverein Waltenhausen: 14 Uhr bis 15.30 Uhr, am Bürgerheim Waltenhausen

Musikverein Wattenweiler: 10.30 Uhr bis 12 Uhr, am Bürgerheim Wattenweiler

Musikverein Wiesenbach: 12.30 Uhr bis 13 Uhr, Maibaumplatz Oberwiesenbach

Musikvereinigung Ziemetshausen: ab 11 Uhr, bei der Kirche

Spielmanns-und Fanfarenzug Krumbach: 15.45 Uhr bis 17 Uhr, am Seniorenzentrum St. Michael Krumbach und am AWO-Seniorenheim Krumbach

Jugendkapelle Krumbach: 11 Uhr bis 11.45 Uhr, Stadtgarten Krumbach

Ausbildungsabt. der Jugendkapelle Krumbach: 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr, Englischer Park Krumbach

Jugendkapelle Neuburg: 16 Uhr bis 17.30 Uhr, am Musikheim Neuburg\u0009

Musikverein Deisenhausen: Freitag 30. Juli, abends, Dorfplatz Deisenhausen.

ASM-Bezirk 12 Günzburg:

Samstag, 24.Juli:

Kinder-Blasorchester Ichenhausen: 11 Uhr, Schlosshof Ichenhausen.

Sonntag, 25.Juli:

Musikverein Lyra Echlishausen-Bühl: 17Uhr, Dorfplatz Bühl, 17.30 Uhr, Schlossplatz Bühl, 18 Uhr, vor Kirche Echlishausen

Jugendblasorchester Bibertal: wie Musikverein Lyra Echlishausen-Bühl

Blasmusikverein Jettingen: 10 Uhr, Rathausplatz Jettingen "270 Jahre Blasmusik in Jettingen"

Musikverein Rieden: 18 Uhr, Kötzthalhalle Rieden, anschl. weitere 3 Standorte in Rieden

Musikzentrum Mindeltal: 17 Uhr, Sportplatz Burtenbach

Musikvereinigung der Handschuhmacher Burgau: 11 Uhr, Kirchplatz Burgau

Musikverein Hochwang/Oxenbronn: 17 Uhr, Spielplatz Hochwang, 18.45 Uhr, an der Bushaltestelle Ignaz-Rucker-Str., Oxenbronn.

Montag, 26. Juli:

Musikzentrum Mindeltal: 18.45 Uhr, Generationenpark Burgau

Musikverein Konzenberg: 19.30 Uhr, Schlossberg Konzenberg.