Landkreis Günzburg

vor 54 Min.

Auch am Mittwoch Zugausfälle auf der Mittelschwabenbahn

Probleme auf der Mittelschwabenbahn zwischen Günzburg und Mindelheim gab es seit Sonntag. Unser Foto zeigt einen Zug am Bahnhof in Ichenhausen.

Plus Seit Sonntag gibt es Probleme auf der Mittelschwabenbahn zwischen Günzburg und Mindelheim. Am Mittwoch fielen zwischen Günzburg und Ichenhausen erneut Züge aus.

Von Annegret Döring

Probleme im Zugverkehr auf der Mittelschwabenbahn zwischen Günzburg und Mindelheim gibt es seit dem vergangenen Sonntag. Nach Recherchen seitens unserer Redaktion seither, reagierte die Bahn verzögert jetzt und ein Pressesprecher erklärte kurz, was los war. Indessen ist der Zugverkehr zwischen Ichenhausen und Günzburg immer noch beeinträchtigt. Am Mittwoch, fielen dort in den Morgenstunden wegen einer technischen Störung an einem Signal Züge aus. Es waren der RB 57732 Abfahrt Ichenhausen 5.20 Uhr - Ankunft Günzburg 5.35 und der RB 57701 Abfahrt Günzburg 5.59 Uhr - Ankunft Ichenhausen 6.14 Uhr Uhr. Außerdem verkehren die Züge mit verminderter Geschwindigkeit. Es kommt in beiden Richtungen zu zeitlichen Verzögerungen von bis zu zehn Minuten, so die aktuelle Auskunft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen