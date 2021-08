Landkreis Günzburg

Begleitung von älteren Menschen: Der Helferinnenkreis braucht Unterstützung

Plus Helga Klas aus Waldstetten begleitet Seniorinnen und Senioren mit Pflegebedarf für einige Stunden im Alltag. Warum sie dieses Ehrenamt seit fast 20 Jahren ausübt.

Von Angelika Stalla

Wenn Helga Klas zu Josefa Schiller nach Waldstetten kommt, dann steht die 92-Jährige schon an der Tür und winkt. "Sie ist immer ganz pünktlich", lobt Josefa Schiller, die sich jedes Mal auf den Besuch von Helga Klas aus Oxenbronn freut. Die beiden Damen trinken gemeinsam Kaffee, essen Kuchen und reden über dies und das oder machen Spiele. Manchmal gehen sie gemeinsam in den Blumenladen, zusammen verbringen sie einen schönen Nachmittag, wie alte Freundinnen das tun. Dabei kennen sie sich noch gar nicht so lange, und ihr Kennenlernen war auch nicht zufällig.

