Landkreis Günzburg

23.09.2021

Erleichterung in Breitenthal: Wasser muss nicht mehr abgekocht werden

Plus Das Gesundheitsamt gibt für Breitenthal Entwarnung. Andere Orte in der Region müssen weiter abkochen. Wie die Trinkwassersituation im Landkreis Günzburg aussieht.

Von Sandra Haupt

Die Bürgerinnen und Bürger von Breitenthal können wieder aufatmen. Das Trinkwasser kann nun wieder bedenkenlos genutzt werden. Am Donnerstagmittag wurde das Abkochgebot in Breitenthal vom Gesundheitsamt aufgehoben. Bürgermeisterin Wohlhöfler sagt: „Ich bin total froh.“ Sie freut sich, dass die Unannehmlichkeiten des Abkochens nun vorbei sind. „Man merkt doch, wie oft man am Tag Wasser braucht. Wenn man zum Wasserhahn geht, muss man erst dran denken: ‚Hoppla, ich muss ja abkochen!’“, erzählt sie von ihren persönlichen Erfahrungen. Andere Orte in der Region haben aktuell nicht so viel Glück, sie müssen weiter abkochen. Woher kommen die Trinkwasserprobleme? Und können sie öfter auftreten?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

