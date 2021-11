Landkreis Günzburg

18:43 Uhr

Menschen aus dem Landkreis erzählen: Was uns im tristen Corona-Herbst Mut macht

Kein anderer Monat ist so grau wie der November und dann kommen noch strenge Corona-Regeln hinzu. Vier Menschen aus dem Landkreis Günzburg erzählen, was ihnen in dieser Zeit Mut macht.

Plus Natur, Ruhe, Kreativität. Was Menschen im Landkreis trotz schlechten Wetters und Corona-Beschränkungen hilft, positiv zu bleiben.

Von Piet Bosse

Morgens wird es spät hell, tagsüber ist es grau und abends wird es früh dunkel. Kein anderer Monat ist so grau wie der November, keine Jahreszeit mit so vielen negativen Gedanken verknüpft wie der Spätherbst und jetzt kommen auch noch erneut strenge Corona-Regeln in einer nicht enden wollenden Schleife hinzu. Das alles wirkt trostlos, man kann es aber auch anders sehen. Vier Menschen aus dem Landkreis erzählen, was ihnen auch in dieser schweren Zeit Mut macht.

