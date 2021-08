Landkreis Günzburg

"Politische Geschichtsstunde" bei der ÖDP: Kreisverband Günzburg feiert Jubiläum

Plus Vor 30 Jahren wurde in Günzburg der Kreisverband der ÖDP gegründet. Welche politischen Initiativen es über die Jahrzehnte hinweg gab.

Von Manfred Keller

„Es war Montag, der 29. Oktober 1990. Und es war 20 Uhr, als in Günzburg im Gasthof ‚Alte Linde’ der damalige schwäbische Bezirksvorsitzende Karl Gugler aus Vöhringen mit fünf stimmberechtigten Mitgliedern und sechs Gästen den Kreisverband Günzburg aus der Taufe hob“. So liest sich der Prolog zur lokalen Chronik des Kreisverbandes Günzburg der „ Ökologisch-Demokratischen Partei“ (ÖDP). Das daraus errechnete 30-jährige Jubiläum wurde coronabedingt jetzt nach einjähriger Verzögerung („30 plus“) in „kleinem aber feinem Rahmen“ gefeiert.

